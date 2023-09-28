Сколько Украине стоит содержание заключенного: в Минюсте озвучили цифры

"Расходы на одного заключенного являются мизерными, это буквально несколько десятков гривен в день. Если же речь идет обо всех расходах на систему - это включает коммунальные платежи, электричество, канализация, административные расходы. Общие бюджеты мы говорим о миллиардах гривен, конкретные расходы - в зависимости от методологии", - заявил министр.

Содержание российских военнопленных

В марте заместитель министра юстиции Елена Высоцкая рассказывала о том, что на содержание одного военнопленного террориста Украина тратит около 10 000 грн ежемесячно. Речь идет о расходах на:

одежду;

медицинское обеспечение;

еду;

коммунальные услуги;

обустройство места содержания;

персонал;

охрану.

В то же время содержание заключенного в СИЗО составляет не намного больше - около 11 000 грн в месяц.