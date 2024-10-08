Скільки в Україні коштує мед і де вигідніше купувати: порівняння цін

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Чому мед дорогий цього року

Зазвичай ціни на мед сягають піка у святкові дні влітку на Спаса, проте цьогоріч з настанням осені вартість меду все ще залишається високою. Однією з головних причин стало скорочення обсягів викачки через несприятливу погоду.

Пасічники розповідають, що наприкінці травня та на початку червня, коли квітла біла акація, була дощова та прохолодна погода. Це негативно вплинуло на бджіл, їхня кількість у сім’ях зменшилась.

Липнева аномальна спека вплинула на "роботу" комах. Бджоли через високу температуру просто не вилітали з вуликів, а у рослин зменшилося виділення нектару та змінилася його консистенція.

Як наслідок, "врожайність" меду скоротилася на третину і більше порівняно з минулим роком, що впливає на його вартість.

Де купувати вигідніше: ціни в магазинах і онлайн

Мед можна купити на сезонних ярмарках безпосередньо у пасічників, на ринках і у мережах супермаркетів. Також виробники продають свою продукцію в онлайн-магазинах та на сторінках власних соцмереж.

За словами пасічників, мед "з рук" продають за нижчу ціну, бо орієнтуються на купівельну спроможність населення.

На районних ринках столиці ціни варіюються від 140 грн за літр, але вартість залежить від виду. Найдорожчий, зазвичай, дикий лісний – 200-250 грн за літр. А дешевше обійдеться ріпаковий – від 100 грн за літрову банку.

У мережах супермаркетів ціни вищі. Так, у Varus мед із різнотрав'я продають за 223 грн/л, а квітковий літній – за 101,5 грн (баночка 350 г).

Скриншот varus.ua

В АТБ пів кілограма меду різнотрав'я коштує 77,2 грн, а банка 0,9 кг – 128 грн. Маленькі баночки по 250 г обійдуться від 49 до 57 грн, залежно від виду.

Скриншот atbmarket.com

Ціни на мед у "Сільпо" стартують від 88 грн/кг. У продажу є крафтова продукція різних видів: соняшниковий, гречаний, акацієвий, липовий, різнотрав'я.

Скриншот silpo.ua

Купити мед онлайн можна на маркетплейсах Prom, OLX, Rozetka. Ціни також різняться залежно від сорту та виробника.

Наприклад, на Rozetka продавці розміщують оголошення про продаж меду за ціною від 30 грн за 50 грамів. На платформі Prom представлена безліч онлайн-магазинів із продукцією безпосередньо від виробників.

Скриншот prom.ua

Який мед популярний в Україні та де його найбільше збирають

В Україні найбільш поширені такі види меду:

Акацієвий мед: виготовляється з нектару білої акації, має прозорий світло-жовтий колір;

виготовляється з нектару білої акації, має прозорий світло-жовтий колір; Липовий мед: світло-жовтого кольору, непрозорий, відомий своїм ароматом;

світло-жовтого кольору, непрозорий, відомий своїм ароматом; Соняшниковий мед: має яскраво-жовтий колір і характерний смак;

має яскраво-жовтий колір і характерний смак; Гречаний мед: збирається з нектару гречки, має темний колір та різкуватий смак;

збирається з нектару гречки, має темний колір та різкуватий смак; Ріпаковий мед: має світло-жовтий майже білий колір і солодкий смак;

має світло-жовтий майже білий колір і солодкий смак; Мед з різнотрав'я: збирається з нектару різних квіткових рослин. Смак і аромат залежить від того, які рослини переважають у зборі.

Найбільше пасік в Україні зареєстровано в Кіровоградській області. Як повідомляло "Суспільне" із посиланням на дані Держпродспоживслужби, на вересень 2024 у єдиному державному реєстрі потужностей первинного виробництва зареєстровано 4 733 пасіки. Загальна кількість бджолосімей на Кіровоградщині складає майже 250 тисяч.

При цьому в попередні роки Кіровоградська область посідала друге місце за кількістю зареєстрованих пасік після Миколаївщини.

Віцепрезидент Спілки пасічників України Денис Солдатов розповів, що зазвичай найбільше меду виробляють в південних та східних регіонах країни, але через зміну температури (зокрема, була посуха на Миколаївщині, Харківщині, Дніпропетровщині) цього сезону "медовий пояс" трохи змістився на північ та на захід, де вологи було більше.

При підготовці використовувалися: дані мереж супермаркетів та маркетплейсів, публікації "Суспільне Харків", "Суспільне Кропивницький" та Agroportal.