Сколько в Украине стоит мед и где выгоднее покупать: сравнение цен

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Почему мед дорогой в этом году

Обычно цены на мед достигают пика в праздничные дни летом на Спас, однако в этом году с наступлением осени стоимость меда все еще остается высокой. Одной из главных причин стало сокращение объемов выкачки из-за неблагоприятной погоды.

Пчеловоды рассказывают, что в конце мая и в начале июня, когда цвела белая акация, была дождливая и прохладная погода. Это негативно повлияло на пчел, их количество в семьях уменьшилось.

Июльская аномальная жара повлияла на "работу" насекомых. Пчелы из-за высокой температуры просто не вылетали из ульев, а у растений уменьшилось выделение нектара и изменилась его консистенция.

Как следствие, "урожайность" меда сократилась на треть и больше по сравнению с прошлым годом, что влияет на его стоимость.

Где покупать выгоднее: цены в магазинах и онлайн

Мед можно купить на сезонных ярмарках непосредственно у пчеловодов, на рынках и в сетях супермаркетов. Также производители продают свою продукцию в онлайн-магазинах и на страницах собственных соцсетей.

По словам пасечников, мед "с рук" продают по более низкой цене, потому что ориентируются на покупательную способность населения.

На районных рынках столицы цены варьируются от 140 грн/литр, но стоимость зависит от вида. Самый дорогой, как правило, дикий лесной – 200-250 грн за литр. А дешевле обойдется рапсовый – от 100 грн за литровую банку.

В сетях супермаркетов цены выше. Так, в Varus мед из разнотравья продают за 223 грн/л, а цветочный летний – за 101,5 грн (баночка 350 г).

Скриншот varus.ua

В АТБ полкилограмма меда разнотравья стоит 77,2 грн, а банка 0,9 кг – 128 грн. Маленькие баночки по 250 г обойдутся от 49 до 57 грн в зависимости от вида.

Скриншот atbmarket.com

Цены на мед у "Сильпо" стартуют от 88 грн/кг. В продаже есть крафтовая продукция разных видов: подсолнечный, гречишный, акациевый, липовый, разнотравье.

Скриншот silpo.ua

Купить мед онлайн можно на маркетплейсах Prom, OLX, Rozetka. Цены отличаются в зависимости от сорта и производителя.

К примеру, на Rozetka продавцы размещают объявления о продаже меда по цене от 30 грн за 50 граммов. На платформе Prom представлено множество онлайн магазинов с продукцией непосредственно от производителей.

Скриншот prom.ua

Какой мед популярен в Украине и где его больше собирают

В Украине наиболее распространены следующие виды меда:

Акациевый мед: собирается из нектара белой акации, имеет прозрачный светло-желтый цвет;

собирается из нектара белой акации, имеет прозрачный светло-желтый цвет; Липовый мед: светло-желтого цвета, непрозрачный, известен своим ароматом;

светло-желтого цвета, непрозрачный, известен своим ароматом; Подсолнечный мед: обладает ярко-желтым цветом и характерным вкусом;

обладает ярко-желтым цветом и характерным вкусом; Гречневый мед: собирается из нектара гречихи, имеет темный цвет и резковатый вкус;

собирается из нектара гречихи, имеет темный цвет и резковатый вкус; Рапсовый мед: светло-желтый почти белый цвет и сладкий вкус;

светло-желтый почти белый цвет и сладкий вкус; Мед из разнотравья: собирается из нектара разных цветковых растений. Вкус и аромат зависят от того, какие растения преобладают в сборе.

Больше всего пасек в Украине зарегистрировано в Кировоградской области. Как сообщало "Суспильне" со ссылкой на данные Госпродпотребслужбы, на сентябрь 2024 в едином государственном реестре мощностей первичного производства зарегистрировано 4 733 пасеки. Общее количество пчелосемей в Кировоградской области составляет почти 250 тысяч.

При этом в предыдущие годы Кировоградская область занимала второе место по количеству зарегистрированных пасек после Николаевской области.

Вице-президент Союза пчеловодов Украины Денис Солдатов рассказал, что обычно больше всего меда производят в южных и восточных регионах страны, но из-за изменения температуры (в частности, была засуха в Николаевской, Харьковской, Днепропетровской) этого сезона "медовый пояс" немного сместился на север и на запад, где влаги было больше.

При подготовке использовались: данные сетей супермаркетов и маркетплейсов, публикации "Суспильне Харьков", "Суспильне Кропивницкий" и Agroportal.