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Скільки Україна втратила через війну. Шмигаль назвав розмір збитків

Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Збитки, яких Україна зазнала через розв'язану Росією війну, вже в 1,6 разів перевищили ВВП нашої країни за минулий рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на селекторній нараді з головами ОВА.

"Ситуація зі збитками зафіксована станом на червень. Потреба у коштах, відповідно до цього звіту, 349 млрд доларів, майже 350 млрд. Звичайно, ця сума більше, ніж ціле ВВП нашої держави за минулий рік. В 1,6 раза більша сума, ніж ВВП", - сказав він.

Шмигаль зазначив, що у першу чергу фінансові ресурси потрібні на швидку відбудову та відновлення, соціальну та критичну інфраструктуру, а також на підготовку до зими.

Зазначимо, за півроку Росія завдала збитків природі України на 395 мільярдів гривень.

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Денис Шмигаль