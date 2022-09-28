Скільки Україна втратила через війну. Шмигаль назвав розмір збитків

Збитки, яких Україна зазнала через розв'язану Росією війну, вже в 1,6 разів перевищили ВВП нашої країни за минулий рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на селекторній нараді з головами ОВА.

"Ситуація зі збитками зафіксована станом на червень. Потреба у коштах, відповідно до цього звіту, 349 млрд доларів, майже 350 млрд. Звичайно, ця сума більше, ніж ціле ВВП нашої держави за минулий рік. В 1,6 раза більша сума, ніж ВВП", - сказав він.

Шмигаль зазначив, що у першу чергу фінансові ресурси потрібні на швидку відбудову та відновлення, соціальну та критичну інфраструктуру, а також на підготовку до зими.