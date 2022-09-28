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Сколько Украина потеряла из-за войны. Шмыгаль назвал размер ущерба

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Ущерб, понесенный Украиной из-за развязанной Россией войны, уже в 1,6 раз превысил ВВП нашей страны за прошлый год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля на селекторном совещании с главами ОВА.

"Ситуация с убытками зафиксирована по состоянию на июнь. Потребность в средствах, согласно этому отчету, 349 млрд долларов, почти 350 млрд. Конечно, эта сумма больше, чем целое ВВП нашего государства за прошлый год. В 1,6 раза больше суммы, чем ВВП", - сказал он.

Шмигаль отметил, что в первую очередь финансовые ресурсы нужны для быстрого восстановления, социальной и критической инфраструктуры, а также для подготовки к зиме.

Отметим, за полгода Россия нанесла ущерб природе Украины на 395 миллиардов гривен.

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Денис Шмыгаль