Скільки Україна вистоїть у війні з Росією без допомоги США: відповідь міністра фінансів

"Я вважаю, що у нас достатньо засобів, озброєнь, ракет та артилерійських снарядів, щоб протистояти принаймні у першому півріччі 2025 року", - сказав Марченко.

При цьому він зазначив, що Україна забезпечить достатні бюджетні асигнування на закупівлю боєприпасів та необхідної військової техніки у 2025 році.

"Зараз ми отримуємо із США необхідне озброєння. Це означає, що принаймні протягом першої половини року і надалі ми будемо добре підготовлені до того, щоб протистояти цьому нападу", - розповів міністр.

Як вважає Марченко, Україна має дуже розумно використати цей час для проведення необхідних переговорів із нашими ключовими союзниками у США.

За його словами, у Києва має бути план створення необхідних умов для співпраці з новою адміністрацією США.

"Природний інтерес України – створити гарну довіру до співпраці. Я думаю, що це має бути пріоритетною стратегією як для України, так і для Європи. Ми хочемо побудувати добрі відносини. Звичайно, ставлення може змінитися. І щоб протистояти цій невизначеності, ми маємо правильно використовувати час та мати можливість вести переговори з новою адміністрацією", - додав він.

Плани на майбутнє

Марченко зазначив, що Україна має мати сильну армію і у разі закінчення війни.

За його словами, кращою гарантією був би вступ до НАТО, що зараз неможливо. "Альтернативою цієї гарантії є сучасна і сильна українська армія. Це єдиний спосіб вижити для нас. роки вперед", - сказав він.

За його словами, Україна не може утримувати таку сильну армію лише за рахунок власних ресурсів. "Зараз ми витрачаємо понад 26% нашого ВВП на військову кампанію. Це, звісно, тому, що ми перебуваємо у розпалі війни. Але ми зазнали багато втрат, нам необхідно замінити обладнання", - додав міністр.

Марченко повідомив, що після повномасштабної війни будуть потрібні дуже значні цифри, щоб відвернути Росію навіть думати про можливу агресію проти України. І щоб мати таку сильну армію, нам потрібні зобов'язання щодо постачання необхідного озброєння, доступу до ракет та сучасних систем ППО для захисту нашої країни. "Бо в майбутньому можуть бути якісь атаки на нашу інфраструктуру з боку Росії", - додав він.

"Я говорю зі своєї позиції, з позиції Мінфіну. Я не беру участі в дискусіях на високому рівні з цього приводу. У будь-якому разі Україна повинна мати сильну армію, здатну протистояти агресії", - сказав Марченко.