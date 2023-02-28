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Скільки Україна повинна повернули боргів: прогноз НБУ на 2023 рік

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Україна, Вівторок 28 лютого 2023 09:14
Скільки Україна повинна повернули боргів: прогноз НБУ на 2023 рік Фото: Україна поверне МВФ у 2023 році більше 3 млрд доларів (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) оприлюднив календар планових платежів із зовнішньої заборгованості перед нерезидентами в іноземній валюті. Дані станом на 1 січня 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НБУ.

За даними НБУ, у 2023 році уряд, центральний банк, підприємства і банки повинні виплатити 13,169 млрд доларів, з яких 10,451 млрд доларів - основна сума боргу, 2,718 млрд доларів - відсотки.

У 2023 році Україна повинна повернути МВФ 3,030 доларів, з яких 2,535 млрд доларів основа сума, 495 млн доларів - відсотки.

Скільки Україна повинна повернули боргів: прогноз НБУ на 2023 рік

Нагадаємо, у липні 2022 року Україна попросила дворічну відстрочку на виплату зовнішніх боргів.

У вересні країни-кредитори України, включаючи США, дали Києву відстрочку з обслуговуванням суверенного боргу до кінця 2023 року.

За даними НБУ, наразі підтвердженими є надходження у 2023 році в Україну 31,5 млрд доларів у еквіваленті, з них 18 млрд євро від ЄС та майже 11 млрд доларів від США.

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