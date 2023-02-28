Скільки Україна повинна повернули боргів: прогноз НБУ на 2023 рік
Національний банк України (НБУ) оприлюднив календар планових платежів із зовнішньої заборгованості перед нерезидентами в іноземній валюті. Дані станом на 1 січня 2023 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НБУ.
За даними НБУ, у 2023 році уряд, центральний банк, підприємства і банки повинні виплатити 13,169 млрд доларів, з яких 10,451 млрд доларів - основна сума боргу, 2,718 млрд доларів - відсотки.
У 2023 році Україна повинна повернути МВФ 3,030 доларів, з яких 2,535 млрд доларів основа сума, 495 млн доларів - відсотки.
Нагадаємо, у липні 2022 року Україна попросила дворічну відстрочку на виплату зовнішніх боргів.
У вересні країни-кредитори України, включаючи США, дали Києву відстрочку з обслуговуванням суверенного боргу до кінця 2023 року.
За даними НБУ, наразі підтвердженими є надходження у 2023 році в Україну 31,5 млрд доларів у еквіваленті, з них 18 млрд євро від ЄС та майже 11 млрд доларів від США.