Скільки Україна повинна повернули боргів: прогноз НБУ на 2023 рік

Національний банк України (НБУ) оприлюднив календар планових платежів із зовнішньої заборгованості перед нерезидентами в іноземній валюті. Дані станом на 1 січня 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НБУ .

За даними НБУ, у 2023 році уряд, центральний банк, підприємства і банки повинні виплатити 13,169 млрд доларів, з яких 10,451 млрд доларів - основна сума боргу, 2,718 млрд доларів - відсотки.

У 2023 році Україна повинна повернути МВФ 3,030 доларів, з яких 2,535 млрд доларів основа сума, 495 млн доларів - відсотки.