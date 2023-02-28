Сколько Украина должна вернули долги: прогноз НБУ на 2023 год
Национальный банк Украины обнародовал календарь плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте. Данные по состоянию на 1 января 2023 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НБУ.
По данным НБУ, в 2023 году правительство, центральный банк, предприятия и банки должны выплатить 13,169 млрд долларов, из которых 10,451 млрд долларов - основная сумма долга, 2,718 млрд долларов = проценты.
В 2023 году Украина должна вернуть МВФ 3,030 долларов, из которых 2,535 млрд долларов - основа сумма, 495 млн долларов - проценты.
Напомним, в июле 2022 года Украина попросила двухлетнюю отсрочку на выплату внешних долгов .
В сентябре страны-кредиторы Украины , включая США, дали Киеву отсрочку по обслуживанию суверенного долга до конца 2023 года.
По данным НБУ, сейчас подтверждены поступления в 2023 году в Украину 31,5 млрд долларов в эквиваленте, из них 18 млрд евро от ЕС и почти 11 млрд долларов от США.