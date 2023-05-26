Скільки ударів по медзакладах України Росія завдала з початку війни: дані ВООЗ

Організація зазначає, що всього зафіксовано 967 російських ударів по медустановах. Внаслідок таких атак загинули щонайменше 97 людей і 126 отримали поранення.

При цьому сьогоднішній удар по медустанові в Дніпрі, де надавали психіатричну допомогу, поки не включили до даних ВООЗ, оскільки "процес перевірки займає деякий час". Востаннє організація фіксувала атаку на медустанову 7 травня, коли росіяни обстріляли пересувну клініку.

"ВООЗ засуджує всі акти насильства проти охорони здоров'я. Ці атаки не тільки вбивають і калічать, а й позбавляють людей вкрай необхідної допомоги, наражають на небезпеку медичних працівників і підривають систему охорони здоров'я", - заявила в коментарі виданню прессекретар ВООЗ Маргарет Харріс.

За її словами, подібні атаки є кричущим порушенням міжнародного права і мають бути негайно припинені.

Удар по Дніпру

Нагадаємо, сьогодні окупанти за допомогою ракет атакували медустанову у Дніпрі. Внаслідок удару поки що відомо про 31 пораненого та двох загиблих.

Завтра, 27 травня, у місті оголошено день жалоби, розповів мер Борис Філатов.

Більш детально про атаку - у матеріалі РБК-Україна.