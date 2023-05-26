UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Скільки ударів по медзакладах України Росія завдала з початку війни: дані ВООЗ

Фото: у ВООЗ розповіли, скільки ударів по медзакладах України Росія завдала з початку війни (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти від початку повномасштабної війни понад 900 медичних закладів в Україні.

Про це свідчать дані Всесвітньої організації охорони здоров'я, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Організація зазначає, що всього зафіксовано 967 російських ударів по медустановах. Внаслідок таких атак загинули щонайменше 97 людей і 126 отримали поранення.

При цьому сьогоднішній удар по медустанові в Дніпрі, де надавали психіатричну допомогу, поки не включили до даних ВООЗ, оскільки "процес перевірки займає деякий час". Востаннє організація фіксувала атаку на медустанову 7 травня, коли росіяни обстріляли пересувну клініку.

"ВООЗ засуджує всі акти насильства проти охорони здоров'я. Ці атаки не тільки вбивають і калічать, а й позбавляють людей вкрай необхідної допомоги, наражають на небезпеку медичних працівників і підривають систему охорони здоров'я", - заявила в коментарі виданню прессекретар ВООЗ Маргарет Харріс.

За її словами, подібні атаки є кричущим порушенням міжнародного права і мають бути негайно припинені.

Удар по Дніпру

Нагадаємо, сьогодні окупанти за допомогою ракет атакували медустанову у Дніпрі. Внаслідок удару поки що відомо про 31 пораненого та двох загиблих.

Завтра, 27 травня, у місті оголошено день жалоби, розповів мер Борис Філатов.

Більш детально про атаку - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДнипролікарніВОЗВійна Росії проти Україниракетный удар