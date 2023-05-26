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Сколько ударов по медучреждениям Украины Россия нанесла с начала войны: данные ВОЗ

Фото: в ВОЗ рассказали, сколько ударов по медучреждениям Украины Россия нанесла с начала войны (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты с начала полномасштабной войны более 900 медицинских учреждений в Украине.

Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Организация отмечает, что всего зафиксировано 967 российских ударов по медучреждениям. В результате таких атак погибли по меньшей мере 97 человек и 126 получили ранения.

При этом сегодняшний удар по медучреждению в Днепре, где предоставляли психиатрическую помощь, пока не включили в данные ВОЗ, поскольку “процесс проверки занимает некоторое время”. Последний раз организация фиксировала атаку на медучреждения 7 мая, когда россияне обстреляли передвижную клинику.

"ВОЗ осуждает все акты насилия против здравоохранения. Эти атаки не только убивают и калечат, но и лишают людей крайне необходимой помощи, подвергают опасности медицинских работников и подрывают систему здравоохранения", - заявила в комментарии изданию пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис.

По ее словам, подобные атаки являются вопиющим нарушением международного права и должны быть немедленно прекращены.

Удар по Днепру

Напомним, сегодня оккупанты при помощи ракет атаковали медучреждение в Днепре. В результате удара пока известно о 31 раненом и двух погибших.

Завтра, 27 мая, в городе объявлен день траура, рассказал мэр Борис Филатов.

Более детально об атаке - в материале РБК-Украина.

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