Скільки цивільних залишаються у Покровську, Торецьку та Часовому Яру: відповідь ОВА

"У Покровській громаді зараз знаходяться 3 926 людей, а в самому місті - 1300. Обстановка там найскладніша", - сказав Філашкін.

За його словами, у Покровській громаді працюють пункти незламності, куди людям привозять гуманітарну допомогу.

"Там працюють пункти незламності, і у всі ми привозимо гуманітарну допомогу та роздаємо людям. Заїжджаємо тільки завдяки нашим військовим, тому що дуже небезпечно потрапляти в такі міста як Покровськ. Ворог обстрілює кожного дня і вже не тільки ствольною артилерією, а FPV-дронами на оптоволокні. І дуже складно завезти гуманітарну допомогу", - розповів глава ОВА.

Він зазначив, що евакуація продовжується.

"У Торецьку зараз залишаються 48 людей, а в Торецькій громаді - 142 людини. В самому Часовому Яру залишається 171 людина. Туди найскладніше заїхати, тому що там проходить дуже активна фаза війни", - додав Філашкін.

Він розповів, що тільки завдяки військовим можна доставити допомогу цим людям, а цивільним благодійним організаціям туди заїхати вже неможливо.

"Наші військові, наші захисники, вони дуже мужні й дуже злагоджені та допомагають нам в цьому напрямку. Все тільки завдяки їм. Бо цивільним благодійним організаціям, які займалися до цього майже пів року евакуацією населення з міст Торецьк і Часів Яр, зараз заїхати туди неможливо. Там під щільним обстрілом всі шляхи", - додав глава ОВА.