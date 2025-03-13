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Скільки цивільних залишаються у Покровську: відповідь МВА

Покровськ, Донецька область, Четвер 13 березня 2025 19:28
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Скільки цивільних залишаються у Покровську: відповідь МВА Фото: у Покровську залишаються близько 2,5 тисячі людей (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Покровську Донецької області досі перебувають трохи більше ніж 2,5 тисячі людей. Евакуаційні процеси посилилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Покровської міської військової адміністрації.

Голова МВА Сергій Добряк закликав цивільних евакуюватися.

"Для Покровської громади ця весна гучна й руйнівна: щодня міста й села перебувають під російськими обстрілами. Вчора по них били КАБами, артилерією і FPV-дронами, які вже долітають до Родинського. Евакуаційні процеси посилилися. У Покровську ще залишається трохи більше ніж 2,5 тисячі людей. Сьогодні вранці вдалося вивезти трьох дітей з району "Зеленівка", - розповів він.

Бої за Покровськ

Нагадаємо, Покровському напрямок є однією з найважчих відрізків фронту.

Як розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов, росіяни намагаються обійти Покровськ з півдня. Тактика ворога полягає у тому, щоб відрізати українських військових від постачання.

Водночас останнім часом темпи просування російських окупантів на Покровському напрямку знизилися. Однією з причин є ефективна оборонна діяльність українських військ на цій ділянці фронту.

За словами співзасновника та аналітика платформи Deep State Романа Погорілого, ситуація в районі Покровська останнім часом змінилась на краще. Її вдалось стабілізувати, а українські військові покращують свої позиції.

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