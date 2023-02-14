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Скільки цивільних залишаються у Бахмуті: відповідь очільника області

Фото: очільник Донецької ОВА Павло Кириленко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У Бахмуті Донецької області наразі залишаються менше ніж п'ять тисяч мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Донецької ОВА Павла Кириленка в ефірі національного телемарафону.

За його словами, ще тиждень тому у Бахмуті залишалося понад шість тисяч людей. Кириленко повідомив, що також у місті залишається близько 140 дітей.

"Кількість людей, які перебувають у Бахмуті, мають звести до мінімуму. Наразі їх вже менш ніж п'ять тисяч осіб", - заявив Кириленко.

Глава області пояснив, що до міста можуть в'їжджати та виїжджати люди з перепустками. А військові ЗСУ повинні не відриватися та продовжувати готувати оборонні рубежі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що починаючи з понеділка, 13 лютого, журналісти зможуть потрапити до Бахмуту лише за спеціальними перепустками.

Доступ до Бахмута не закритий, проте військова адміністрація ввела більш безпечний режим. Потрапити до міста можна, отримавши відповідний дозвіл.

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