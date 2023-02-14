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Сколько гражданских остаются в Бахмуте: ответ главы области

Фото: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Бахмуте Донецкой области остаются менее пяти тысяч жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко в эфире национального телемарафона.

По его словам, еще неделю назад в Бахмуте оставалось более шести тысяч человек. Кириленко сообщил, что также в городе остается около 140 детей.

"Количество людей, которые находятся в Бахмуте, должны свести к минимуму. Сейчас их уже менее пяти тысяч человек", - заявил Кириленко.

Глава области пояснил, что в город могут въезжать и уезжать люди с пропусками. А военные ВСУ должны не отрываться и продолжать готовить оборонительные рубежи.

Ранее РБК-Украина сообщало, что начиная с понедельника, 13 февраля, журналисты смогут попасть в Бахмут только по специальным пропускам.

Доступ в Бахмут не закрыт, однако военная администрация ввела более безопасный режим. Попасть в город можно, получив соответствующее разрешение.

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