Сколько гражданских остаются в Бахмуте: ответ главы области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко в эфире национального телемарафона.

По его словам, еще неделю назад в Бахмуте оставалось более шести тысяч человек. Кириленко сообщил, что также в городе остается около 140 детей.

"Количество людей, которые находятся в Бахмуте, должны свести к минимуму. Сейчас их уже менее пяти тысяч человек", - заявил Кириленко.

Глава области пояснил, что в город могут въезжать и уезжать люди с пропусками. А военные ВСУ должны не отрываться и продолжать готовить оборонительные рубежи.