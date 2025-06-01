Скільки триватиме війна в Україні та коли можливе припинення вогню: прогноз Moody's

Агентство не очікує істотного прогресу в переговорах у короткостроковій перспективі. Базове припущення Moody's полягає в тому, що війна продовжиться в осяжному майбутньому, а до кінця року може бути досягнута домовленість про якусь форму припинення вогню.

"Навіть якщо буде досягнуто якоїсь угоди, кредитні наслідки припинення вогню або врегулювання шляхом переговорів залежатимуть від надійності гарантій безпеки Європи, оборонних спроможностей українських військових і здатності країни зберігати незалежність на тлі спроб Росії політичного втручання", - ідеться в повідомленні.

Проблеми в економіці

Як зазначають аналітики, вплив війни з Росією продовжить створювати довгострокові проблеми для економіки та державних фінансів України.

Попри стійкість української економіки до воєнних умов, брак робочої сили та триваючі російські військові атаки на критично важливу енергетичну інфраструктуру сприяли сповільненню в другій половині 2024 року, ідеться в повідомленні.

Агентство очікує, що економіка продовжить сповільнюватися у 2025 році, водночас реальне зростання ВВП сповільниться до 2,5% з 2,9% у 2024 році. Економічне зростання залишиться стриманим у 2026 і 2027 роках.

Рейтинг України

Moody's підтвердило довгострокові рейтинги України в іноземній та національній валюті на рівні Ca (високий ризик дефолту) і зберегло стабільний прогноз.

Незважаючи на велику фінансову підтримку з боку міжнародних партнерів, агентство очікує, що війна продовжить тримати державні фінанси України та її зовнішнє становище під серйозним тиском.

Як зазначає агентство, угоди про реструктуризацію ВВП-варантів України не досягнуто, а пропущений платіж наприкінці травня розцінюється як подія дефолту.

Скорочення фінансової підтримки України або втома від внутрішніх реформ збільшать ризики для стійкості державного боргу, що може призвести до подальшої реструктуризації боргу з потенційно значними втратами для кредиторів приватного сектора. Це може призвести до втрат від 35% до 65% номінальної вартості зачеплених боргових інструментів. Moody's також не виключає різкої девальвації гривні.