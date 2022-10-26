Скільки триватиме війна: головний бюджетний прогноз на 2023 рік та 16 військових сценаріїв

Проект державного бюджету України розрахований на основі прогнозу продовження активних бойових дій у першій половині 2023 року. Обговорення макроекономічної ситуації з першим віце-прем’єр-міністром - міністром економіки України Юлією Свириденко у Європейській бізнес асоціації відбулося 25 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЄБА .

"В основу держбюджету 2023 року взятий прогноз, згідно з яким активні бойові дії триватимуть перші 6 місяців, хоча всього розглядається близько 16 різних військових сценаріїв - від менш до більш оптимістичних", - йдеться в повідомленні.

За консервативним бюджетним сценарієм, наступного року очікується зростання ВВП на рівні 4,6%. Прогнозований курс долара на 2023 рік - 42,2 гривні за долар, додали в ЄБА.