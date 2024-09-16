Скільки триватиме війна: бюджетний прогноз уряду

Як зазначається в додатку до проєкту, "ключовим ризиком макроекономічного середовища залишається продовження збройного вторгнення РФ та невизначеність щодо подальших сценаріїв розвитку війни".

Ведення бойових дій є надзвичайно потужним джерелом ризиків та причиною руйнування економіки України. За оцінкою Світового банку, станом на кінець 2023 року сукупні економічні, соціальні та інші грошові втрати становлять уже майже 499 млрд доларів.

"Остаточної, навіть приблизної оцінки негативного впливу війни на економіку України наразі провести неможливо через невизначеність сценаріїв бойових дій як щодо їх термінів, так і інтенсивності, а, відтак, і наслідків", - йдеться в документі.

За оцінкою уряду, серед основних викликів та ризиків - збільшення людських втрат та поглиблення демографічної кризи як унаслідок зростання міграції, так і депопуляції; додаткова втрата основного капіталу внаслідок продовження руйнування важливих виробничих та інфраструктурних об’єктів; зниження рівня конкурентоспроможності продукції та низька інвестиційна привабливість країни у середньостроковій перспективі.

Прогнози тривалості війни

Нагадаємо, уряд в проєкті бюджету на 2024 рік до першого читання прогнозував продовження війни протягом першої половини 2024 року. До другого читання очікування були погіршені - прогнозувалося, що війни триватиме протягом усього 2024 року.

МВФ очікує, що війна Росії проти України продовжиться і у 2025 році. У зв'язку з цим Україні потрібно більше грошей для фінансування бюджету.