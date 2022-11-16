Скільки триватиме відновлення енергетики після вчорашніх ударів: відповідь ОП

Відновлення деяких об'єктів енергетики після вчорашніх ракетних ударів Росії може тривати до двох тижнів. Все залежить від ступеня руйнувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка в ефірі телемарафону.

"Щодо термінів це залежить від різних об'єктів. Різні об'єкти з різним ступенем руйнувань, десь 2-3 дні, десь тиждень, десь два. Все залежить від того, про який об'єкт ми кажемо", - зазначив Тимошенко.

За його словами, ситуацію в Україні вдалося стабілізувати. Проте в усіх областях діють погодинні, а в деяких аварійні відключення світла.

Тимошенко додав, що без електроенергії досі знаходяться від 2 до 4 млн споживачів, залежно від години.