Сколько будет продолжаться восстановление энергетики после вчерашних ударов: ответ ОП

Восстановление некоторых объектов энергетики после вчерашних ракетных ударов России может занять до двух недель. Все зависит от степени разрушений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко в эфире телемарафона.

"По срокам это зависит от разных объектов. Разные объекты с разной степенью разрушений, где-то 2-3 дня, где-то неделя, где-то две. Все зависит от того, о каком объекте мы говорим", - отметил Тимошенко.

По его словам, ситуацию в Украине удалось стабилизироваться. Однако во всех областях действуют почасовые, а в некоторых аварийные отключения света.

Тимошенко добавил, что без электроэнергии до сих пор находятся от 2 до 4 млн потребителей, в зависимости от часа.