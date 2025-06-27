Скільки триває травма після невдалих стосунків і як її подолати

Що таке травма після стосунків

У психотерапії це має назву "травма прив’язаності" або посттравматичний розрив. Людина, яка довго була в емоційно нестабільних, принизливих або небезпечних стосунках, часто виходить з них із:

зниженим відчуттям цінності

постійною тривогою

страхом бути покинутою

фізіологічними симптомами: апатія, безсоння, спазми, паніка

"Це не просто "розчарування в любові", це реальний психоемоційний збій. І для багатьох він триває місяцями або навіть роками", - зазначає експерт.

Скільки триває біль після розриву?

В середньому - від 3 до 12 місяців, але це при умові, що людина не пригнічує почуття, отримує підтримку, є можливість виражати свій біль конструктивно (плакати, говорити, писати, горювати).

"Скільки це триває? Усе дуже індивідуально. Але точно - воно не минає саме собою, якщо нічого не робити", - додає коуч.

Якщо почуття ігноруються або пригнічуються, то травма може затягнутися на роки та перейти у хронічний стан втоми або тривожного розладу. Як варіант - повторитися при спробі побудувати нові стосунки.

"Якщо коротко - травма може тривати стільки, скільки ви її носите всередині. Хтось через місяць уже живе новим життям. А хтось роками "пережовує" образу, біль, відчуття зради чи приниження.

Є навіть такий термін - емоційний "післясмак" від стосунків", - каже Віталій Курсік.

І якщо "післясмак" гіркий, то:

Довго немає довіри

Людина уникає нових знайомств

Постійно порівнює нових партнерів з "колишнім ідеалом" або навпаки - з "колишнім монстром"

З'являється страх повторення сценарію

Як позбутися цієї травми

Визнати, що це справді була травма, а не просто "дрібниці, я сильний(а) - сам(а) впораюсь".

"Якщо була зрада, знецінення, емоційне насильство - це травматичний досвід. Не соромно це називати правильними словами та працювати з такою травмою, як фізичною", - додає фахівець.

Не йти одразу у нові стосунки, бо це не ліки, а анестезія

"Дуже часто саме через це починаються повторні травматичні історії. Спочатку потрібно справжнє відновлення", - каже експерт.

Дозволити собі злитися, сумувати, плакати - прожити, а не ховати під килим

"Ведіть щоденник, пишіть, що болить, як болить, згадуйте все, що вам зробило боляче. Говоріть - з психологом, коучем, близькими друзями. Це допомагає випустити біль назовні та не залишати його всередині", - каже фахівець.

Розібрати, що саме болить - зрада, приниження, розчарування, страх, що "зі мною щось не так".

"Уявляйте себе не жертвою, а людиною, яка вижила і робить нові вибори. Це може звучати банально, але фокус у тому, щоб не застрягати у сценарії "мене зламали". Ваш сценарій зараз - "я тепер знаю краще", - радить коуч.

Зрозуміти, що ви не приречені. Люди відновлюються після важчих втрат. Стосунки - не вирок.

"Людська психіка працює не за логікою, а за звичкою. Якщо токсичні стосунки тривали довго, то мозок починає сприймати це за "норму". Тому певні речі після розриву можуть залишатися довго. Зцілення - це не тоді, коли ви забули все і рухаєтеся далі, а коли ви можете почати новий і безпечний досвід", - резюмує Віталій Курсік.