Скільки триває травма після невдалих стосунків і як її подолати

Розрив стосунків або шлюбу, навіть тоді, коли вже все було між партнерами не так, б'є по психіці не гірше за фізичну травму. Особливо, якщо йдеться про невдалий шлюб, токсичні зв'язки або розставання після зради. Ти ніби пішов, а біль залишився.

Скільки може тривати посттравматичний стан, чому не допомагає "відволіктися" і як відпустити своє минуле, розповів для РБК-Україна лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

Що таке травма після стосунків

У психотерапії це має назву "травма прив’язаності" або посттравматичний розрив. Людина, яка довго була в емоційно нестабільних, принизливих або небезпечних стосунках, часто виходить з них із:

зниженим відчуттям цінності

постійною тривогою

страхом бути покинутою

фізіологічними симптомами: апатія, безсоння, спазми, паніка

"Це не просто "розчарування в любові", це реальний психоемоційний збій. І для багатьох він триває місяцями або навіть роками", - зазначає експерт.

Скільки триває біль після розриву?

В середньому - від 3 до 12 місяців, але це при умові, що людина не пригнічує почуття, отримує підтримку, є можливість виражати свій біль конструктивно (плакати, говорити, писати, горювати).

"Скільки це триває? Усе дуже індивідуально. Але точно - воно не минає саме собою, якщо нічого не робити", - додає коуч.

Якщо почуття ігноруються або пригнічуються, то травма може затягнутися на роки та перейти у хронічний стан втоми або тривожного розладу. Як варіант - повторитися при спробі побудувати нові стосунки.

"Якщо коротко - травма може тривати стільки, скільки ви її носите всередині. Хтось через місяць уже живе новим життям. А хтось роками "пережовує" образу, біль, відчуття зради чи приниження.

Є навіть такий термін - емоційний "післясмак" від стосунків", - каже Віталій Курсік.

І якщо "післясмак" гіркий, то:

Довго немає довіри

Людина уникає нових знайомств

Постійно порівнює нових партнерів з "колишнім ідеалом" або навпаки - з "колишнім монстром"

З'являється страх повторення сценарію

Як позбутися цієї травми

Визнати, що це справді була травма, а не просто "дрібниці, я сильний(а) - сам(а) впораюсь".

"Якщо була зрада, знецінення, емоційне насильство - це травматичний досвід. Не соромно це називати правильними словами та працювати з такою травмою, як фізичною", - додає фахівець.

Не йти одразу у нові стосунки, бо це не ліки, а анестезія

"Дуже часто саме через це починаються повторні травматичні історії. Спочатку потрібно справжнє відновлення", - каже експерт.

Дозволити собі злитися, сумувати, плакати - прожити, а не ховати під килим

"Ведіть щоденник, пишіть, що болить, як болить, згадуйте все, що вам зробило боляче. Говоріть - з психологом, коучем, близькими друзями. Це допомагає випустити біль назовні та не залишати його всередині", - каже фахівець.

Розібрати, що саме болить - зрада, приниження, розчарування, страх, що "зі мною щось не так".

"Уявляйте себе не жертвою, а людиною, яка вижила і робить нові вибори. Це може звучати банально, але фокус у тому, щоб не застрягати у сценарії "мене зламали". Ваш сценарій зараз - "я тепер знаю краще", - радить коуч.

Зрозуміти, що ви не приречені. Люди відновлюються після важчих втрат. Стосунки - не вирок.

"Людська психіка працює не за логікою, а за звичкою. Якщо токсичні стосунки тривали довго, то мозок починає сприймати це за "норму". Тому певні речі після розриву можуть залишатися довго. Зцілення - це не тоді, коли ви забули все і рухаєтеся далі, а коли ви можете почати новий і безпечний досвід", - резюмує Віталій Курсік.