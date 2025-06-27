Сколько длится травма после неудачных отношений и как ее преодолеть

Разрыв отношений или брака, даже тогда, когда уже все было между партнерами не так, бьет по психике не хуже физической травмы. Особенно, если речь идет о неудачном браке, токсичных связях или расставании после измены. Ты как будто ушел, а боль осталась.

Сколько может длиться посттравматическое состояние, почему не помогает "отвлечься" и как отпустить свое прошлое, рассказал для РБК-Украина лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

Что такое травма после отношений

В психотерапии это называется "травма привязанности" или посттравматический разрыв. Человек, который долго был в эмоционально нестабильных, унизительных или опасных отношениях, часто выходит из них с:

сниженным чувством ценности

постоянной тревогой

страхом быть брошенным

физиологическими симптомами: апатия, бессонница, спазмы, паника

"Это не просто "разочарование в любви", это реальный психоэмоциональный сбой. И для многих он длится месяцами или даже годами", - отмечает эксперт.

Сколько длится боль после разрыва?

В среднем - от 3 до 12 месяцев, но это при условии, что человек не подавляет чувства, получает поддержку, есть возможность выражать свою боль конструктивно (плакать, говорить, писать, горевать).

"Сколько это длится? Все очень индивидуально. Но точно - оно не проходит само собой, если ничего не делать", - добавляет коуч.

Если чувства игнорируются или подавляются, то травма может затянуться на годы и перейти в хроническое состояние усталости или тревожного расстройства. Как вариант - повториться при попытке построить новые отношения.

"Если коротко - травма может длиться столько, сколько вы ее носите внутри. Кто-то через месяц уже живет новой жизнью. А кто-то годами "пережевывает" обиду, боль, ощущение измены или унижения.

Есть даже такой термин - эмоциональное "послевкусие" от отношений", - говорит Виталий Курсик.

И если "послевкусие" горькое, то:

Долго нет доверия

Человек избегает новых знакомств

Постоянно сравнивает новых партнеров с "бывшим идеалом" или наоборот - с "бывшим монстром"

Появляется страх повторения сценария

Как избавиться от этой травмы

Признать, что это действительно была травма, а не просто "мелочи, я сильный(ая) - сам(ая) справлюсь".

"Если была измена, обесценивание, эмоциональное насилие - это травматический опыт. Не стыдно это называть правильными словами и работать с такой травмой, как физической", - добавляет специалист.

Не идти сразу в новые отношения, потому что это не лекарство, а анестезия

"Очень часто именно из-за этого начинаются повторные травматические истории. Сначала нужно настоящее восстановление", - говорит эксперт.

Позволить себе злиться, грустить, плакать - прожить, а не прятать под ковер

"Ведите дневник, пишите, что болит, как болит, вспоминайте все, что вам сделало больно. Говорите - с психологом, коучем, близкими друзьями. Это помогает выпустить боль наружу и не оставлять её внутри", - говорит специалист.

Разобрать, что именно болит - предательство, унижение, разочарование, страх, что "со мной что-то не так".

"Представляйте себя не жертвой, а человеком, который выжил и делает новые выборы. Это может звучать банально, но фокус в том, чтобы не застревать в сценарии "меня сломали". Ваш сценарий сейчас - "я теперь знаю лучше", - советует коуч.

Понять, что вы не обречены. Люди восстанавливаются после более тяжелых потерь. Отношения - не приговор.

"Человеческая психика работает не по логике, а по привычке. Если токсичные отношения длились долго, то мозг начинает воспринимать это как "норму". Поэтому определенные вещи после разрыва могут оставаться долго. Исцеление - это не тогда, когда вы забыли все и двигаетесь дальше, а когда вы можете начать новый и безопасный опыт", - резюмирует Виталий Курсик.