Скільки тонн можуть важити хмари й чому вони не "падають" на землю

Дослідження хмар важливе не тільки для науки, але й для повсякденного життя людей, адже тісно пов'язане з кліматологією та прогнозуванням погоди.
РБК-Україна розповідає, скільки можуть важити хмари та як саме вони "тримаються" в небі.
Коли повітря біля поверхні Землі нагрівається - починає підніматися вгору, "забираючи" з собою водяну пару (яка є менш щільною, ніж такі гази як азот і кисень). Так само вгору можуть підніматися повітряні кулі, наповнені гарячим повітрям.
Чим вище піднімається повітря, тим холоднішою стає температура, в результаті чого відбувається його охолодження. Тим часом із водяної пари формуються дрібні краплі води та льоду. Саме вони й "об'єднуються" в хмару.
Людина може бачити хмари завдяки тому, що від великої кількості крапель води й крижинок відбивається світло.
В цілому фактична вага тієї чи іншої хмари залежить від її розміру (об'єму) та кількості в ній конденсованої водяної пари (у вигляді мініатюрних крапельок води чи крижинок).
В одній купчастій хмарі може міститися в середньому близько пів грама води - на кожен кубічний метр.
Виходячи з цього, хмара об'ємом 1 кубічний кілометр може важити близько 500 тонн.
Принцип "тримання" хмар у повітрі схожий з польотом повітряної кульки, наповненої гелієм. Весь секрет у співвідношенні тиску, температури, ваги та щільності повітря.
Ще одним прикладом може бути нафта, яка тримається на поверхні води й не тоне (оскільки є менш щільною та більш легкою).
Йдеться про те, що вологе повітря у хмарах менш щільне, ніж сухе навколо них. Тож при однакових показниках тиску й температури, водяний пар матиме меншу питому вагу, ніж повітря (тобто вологе повітря - легше, за сухе).
Виходячи з цього, попри величезну загальну вагу численних крапель всередині хмари, кожна із них залишається у повітрі.
Коли ж краплі в процесі стикання (об'єднання) стають більшими, їх вага зростає - у порівнянні з площею поверхні.
Тоді радіус краплі перевищує опір повітря, що рухається вгору, а гравітація змушує такі каплі падати на землю - починається дощ.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що дізнались вчені, зазирнувши всередину хмар.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: IFLScience, BBC Science Focus Magazine, USGS - science for a changing world.
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