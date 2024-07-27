Сколько тонн могут весить облака и почему они не "падают" на землю

Исследование облаков важно не только для науки, но и для повседневной жизни людей, поскольку тесно связано с климатологией и прогнозированием погоды.
РБК-Украина рассказывает, сколько могут весить облака и как именно они "держатся" в небе.
Когда воздух у поверхности Земли нагревается - начинает подниматься вверх, "забирая" с собой водяной пар (который является менее плотным, чем такие газы как азот и кислород). Так же вверх могут подниматься воздушные шары, наполненные горячим воздухом.
Чем выше поднимается воздух, тем холоднее становится температура, в результате чего происходит его охлаждение. Между тем из водяного пара формируются мелкие капли воды и льда. Именно они и объединяются в облако.
Человек может видеть облака благодаря тому, что от большого количества капель воды и льдинок отражается свет.
В целом фактический вес того или иного облака зависит от его размера (объема) и количества в нем конденсированного водяного пара (в виде миниатюрных капелек воды или льдинок).
В одном кучевом облаке может содержаться в среднем около полуграмма воды - на каждый кубический метр.
Исходя из этого, облако объемом 1 кубический километр может весить около 500 тонн.
Принцип "держания" облаков в воздухе схож с полетом воздушного шарика, наполненного гелием. Весь секрет в соотношении давления, температуры, веса и плотности воздуха.
Еще одним примером может быть нефть, которая держится на поверхности воды и не тонет (поскольку является менее плотной и более легкой).
Речь идет о том, что влажный воздух в облаках менее плотный, чем сухой вокруг них. Поэтому при одинаковых показателях давления и температуры водяной пар будет иметь меньший удельный вес, чем воздух (то есть влажный воздух - легче, чем сухой).
Исходя из этого, несмотря на огромный общий вес многочисленных капель внутри облака, каждая из них остается в воздухе.
Когда же капли в процессе соприкосновения (объединения) становятся больше, их вес возрастает - по сравнению с площадью поверхности.
Тогда радиус капли превышает сопротивление движущегося вверх воздуха, а гравитация заставляет такие капли падать на землю - начинается дождь.
Напомним, ранее мы рассказывали, что узнали ученые, заглянув внутрь облаков.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: IFLScience, BBC Science Focus Magazine, USGS - science for a changing world.
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