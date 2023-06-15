UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Скільки спортсменів виїхали з України після вторгнення: міністр шокував цифрами

Фото: Збірна України на Олімпіаді-2022 (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Під час спілкування з віце-президент Єврокомісії Маргарітісом Схінасом міністр молоді та спорту України та президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт озвучив кадрові втрати вітчизняного спорту від агресії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

За даними профільного відомства, внаслідок повномасштабної агресії Росії за межі України виїхали десятки тисяч атлетів. Частина з них на 24 лютого 2022-го перебувала закордоном, тож повернутися в Маріуполь, Харків чи Херсон спортсмени не змогли.

"На сьогоднішній день багато молоді виїхало з України. Більше 40 тисяч спортсменів поїхали за кордон. Всі країни, національні олімпійські комітети надали велику допомогу, щоб наші спортсмени залишилися за кордоном з перших днів війни", – заявив Гутцайт.

Міністр також дорікнув керівництву Міжнародного олімпійського комітету. Якщо торік олімпійський рух цілком підтримував український спорт і викинув атлетів РФ і Білорусі з міжнародної арени, то цьогоріч з'явилися рекомендації МОК спортивним федераціям дозволити їм змагатися в статусі нейтральних. Тож тепер відомство Гутцайта намагається працювати з керівними організаціями кожного окремого виду спорту.

"Варто, аби вони зрозуміли, що допоки йде війна, наші території окупували, людей вбивають, більше 300 спортсменів загинуло, не можна повертати росіян і білорусів", – резюмував він.

Раніше Франція вирішила не втручатися в процес визначення учасників Олімпіади-2024. Ігри відбудуться в Парижі влітку наступного року. Французький президент Макрон домовився з президентом МОК Бахом, що рішення щодо росіян і білорусів ухвалить організація останнього.

До слова, раніше НОК України затвердив поіменний список спортсменів на Європейські ігри-2023.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вадим ГутцайтМіністерство молоді та спортуНОК УкраиныНОК