Франція самоусунулася від проблеми участі РФ і Білорусі в Олімпіаді-2024

Не втручатися у процес визначення учасників Олімпійських ігор 2024 року після зустрічі з президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом вирішив французький президент Еммануель Макрон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт МОК .

Президент Франції та очільник олімпійського руху після зустрічі в Парижі оголосили про невтручання країни-господаря Ігор-2024 у допуск білоруських і російських спортсменів до змагань. Рішення щодо їхньої участі досі не ухвалене.

Макрон і Бах дійшли згоди, що рішення щодо виступів атлетів із РФ і Білорусі на Олімпіаді ухвалить саме МОК. Щоправда, конкретних термінів у цьому питанні не визначили, обмежившись формулюванням про "прийнятний для цього час". Найімовірніше, організація під керівництвом Баха намагатиметься допустити росіян і білорусів до Ігор цього літа.

Навесні з'явилися рекомендації МОК спортивним федераціям дозволити представникам РФ і Білорусі змагатися в статусі нейтральних. Вони можуть змагатися на елітному рівні при дотриманні кількох умов. Зокрема, за відсутності чинних контрактів із армією чи спецслужбами.

Напередодні організатори Олімпіади-2024 визначилися з датою проведення церемонії запалення та термінами передачі олімпійського вогню в Париж. Церемонія відбудеться 16 квітня у грецькій Олімпії. До столиці Франції вогонь потрапить за тиждень.