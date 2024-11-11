Скільки снарядів ЄС передав Україні: відповідь Борреля

"Ми вже поставили понад 980 тисяч снарядів, і дуже скоро передамо 1 мільйон снарядів", - зазначив він.

Попри те, що початково було заплановано досягти цієї мети до весни, ЄС зіткнувся з певними викликами.

"Я знаю, що ми брали зобов'язання досягти цього рівня до весни - і не змогли. Але до кінця року зможемо. І для цього ми значно прискорилися", - підкреслив дипломат.

За словами Борреля, крім основного постачання, Україна також отримала значну кількість боєприпасів за двосторонніми угодами з окремими країнами-членами ЄС, а також через чеську ініціативу, яка хоч і просувається повільніше, ніж очікувалося, все ж є важливою складовою допомоги.

"Загалом до кінця року ми поставимо в Україну понад 1,5 мільйона боєприпасів", - додав він.

Щодо планів на наступний рік, Боррель запевнив, що ЄС готовий підтримувати Україну стабільними поставками.

"Як вийдемо на крейсерську швидкість - то зможемо продовжувати і постачати Україні таку ж кількість боєприпасів," - заявив він.

Проблеми, як зазначив дипломат, полягали не лише у передаванні наявних запасів, але й у виробничих потужностях.

"Коли ми обіцяли до весни вийти на рівень 1 мільйона снарядів на рік - то не знали, якою є реальна місткість виробництва, і вона була не такою великою, як ми думали", - підсумував Боррель.