RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Сколько снарядов ЕС передал Украине: ответ Борреля

Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Европейский Союз приближается к выполнению обещания о поставках Украине 1 миллиона артиллерийских снарядов в год. Поставки почти достигли этой отметки.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Европейская правда".

"Мы уже поставили более 980 тысяч снарядов, и очень скоро передадим 1 миллион снарядов", - отметил он.

Несмотря на то, что изначально было запланировано достичь этой цели к весне, ЕС столкнулся с определенными вызовами.

"Я знаю, что мы брали обязательства достичь этого уровня к весне - и не смогли. Но до конца года сможем. И для этого мы значительно ускорились", - подчеркнул дипломат.

По словам Борреля, кроме основных поставок, Украина также получила значительное количество боеприпасов по двусторонним соглашениям с отдельными странами-членами ЕС, а также через чешскую инициативу, которая хоть и продвигается медленнее, чем ожидалось, все же является важной составляющей помощи.

"В целом до конца года мы поставим в Украину более 1,5 миллиона боеприпасов", - добавил он.

Относительно планов на следующий год, Боррель заверил, что ЕС готов поддерживать Украину стабильными поставками.

"Как выйдем на крейсерскую скорость - то сможем продолжать и поставлять Украине такое же количество боеприпасов" - заявил он.

Проблемы, как отметил дипломат, заключались не только в передаче имеющихся запасов, но и в производственных мощностях.

"Когда мы обещали к весне выйти на уровень 1 миллиона снарядов в год - то не знали, какова реальная емкость производства, и она была не такой большой, как мы думали", - подытожил Боррель.

Снаряды для Украины

В марте 2023 года министры обороны и иностранных дел ЕС согласовали план совместной закупки боеприпасов, целью которого было обеспечить Украину 1 миллионом снарядов в течение года. В обсуждении плана приняли участие представители семи стран.

Однако в ноябре ЕС сообщил, что, вероятно, не сможет полностью реализовать план по поставке обещанного 1 миллиона артиллерийских снарядов Украине до марта 2024 года.

Между тем еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что, по прогнозам, оборонные предприятия ЕС смогли бы изготовить более 1 миллиона снарядов к весне 2024 года. Однако ЕС не смог передать снаряды в сроки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзЖозеп БоррельПомощь Украине