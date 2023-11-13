Скільки штамів коронавірусу фіксують в Україні і де захворюваність вища

Штами коронавірусу в Україні

"Зараз територією України циркулює понад 13 штамів "ковіду", тобто вірусу SARS-CoV-2. Це різні штами, але це все відхилення штаму "Омікрон", до якого ми звикли. Є певні особливості, напевно, в кожному штамі, але за клінічними симптомами це або середній, або легкий перебіг захворювання", - розповів він.

За словами Кузіна, у людей, які мають повний курс вакцинації, звісно, що перебіг буде більш легкий.

"Випадки з госпіталізацією або смертельні випадки у нас, на жаль, припадають саме на вікову групу старше 60 років або серед тих людей, які мають супутні захворювання. Але і штам "Пірола", "Еріс" та всі інші - це все відхилення від базової лінії "Омікрона", - додав він.

Де фіксується більший рівень захворюванності?

За даними головного санлікаря, починаючи з вересня реєструється збільшення випадків захворювання як на гострі респіраторні вірусні інфекції, так і на випадки "ковіду".

"Стосовно регіонального розподілу, тут доволі важко виокремити якісь певні регіони, але як і раніше, ми фіксуємо більшу кількість випадків в містах, що мають більш щільне населення. Це місто Київ, Львів та інші, які за чисельністю населення наближаються до мільйона або перевищують мільйон", - каже Кузін.

Загальні характеристики штамів СOVID-19 в Україні

Як зазначив головний державний санітарний лікар ці характеристики зводяться до того, що кожна нова мутація буде призводити до того, що вірус ще швидше буде передаватися від людини до людини, йому ще більше вдається ховатись від імунної відповіді і все більше людей, які пройшли навіть повний курс вакцинації мають ризик захворіти, але все одно в них зберігається захисна дія вакцини. Тобто люди, які мають повний курс вакцинації, все одно переносять інфекцію або в легкій формі, або не хворіють взагалі.

"Тому всі ці відхилення, варіації та субваріанти мають загальну характеристику. І вони постійно і поступово замінюють одна іншу як на території Європи, так і на території України", - констатував він.

Наприклад, на період завершення спалаху, смертність в Україні в середньому була на рівні 2%.

"І 2% – це середньоєвропейський рівень, тому Україна тут не є ні "лідером", ні "аутсайдером". По суті, навіть розвинені країни показували такі рівні. Це було пов'язано з тим, що люди доволі часто надто пізно звертаються за наданням медичної допомоги. І коли вже людина госпіталізується, іноді доволі важко забезпечити повноцінне проведення навіть реанімаційних заходів. Тому сумарно ми виходили на цей показник у 2%", - пояснив Кузін, зазначивши, що зараз цей показник "трохи менший".

І це пов'язано з кількома причинами: по-перше, в Україні не спостерігається такого різноманіття різних штамів.

"По суті, ми можемо сказати, що цей штам "Омікрон" – це єдиний штам, який циркулює зараз як світом, так і Європою. Він має трохи менші показники летальності, смертності. Тому сподіваємося, що вони будуть все меншими і меншими", - додав представник МОЗ.

Які симптоми штамів коронавірусу?

Як пояснив Кузін, запалення легень тепер не є чимось характерним для "ковіду", як ми звикли, наприклад, під час циркуляції в минулі роки. Зазвичай це захворювання, яке дуже схоже з іншими респіраторними вірусними інфекціями. Починається зі свербіння в носі, може бути приєднаний також кон'юнктивіт (тобто це червоні очі, сльозотеча), це виділення з носа, кашель, чхання і також фіксується підвищення температури тіла. Такий стан може продовжуватися декілька днів, але у людини все одно спостерігається доволі значний рівень слабкості.

А після того, якщо немає ослаблення організму або якогось стану, який призвів до зниження імунітету, то тоді людина через тиждень може повертатися до свого звичного життя. Але якщо є супутні захворювання, особливо якщо йдеться про людину похилого віку, то найчастіше доєднується і запалення легень або навіть більш важкі ураження, як ураження трахеї, бронхів. І тоді процес як одужання, так і самої хвороби буде затягнутий.