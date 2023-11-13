Сколько штаммов коронавируса фиксируют в Украине и где заболеваемость выше

Штаммы коронавируса в Украине

"Сейчас по территории Украины циркулирует более 13 штаммов "ковида", то есть вируса SARS-CoV-2. Это разные штаммы, но это все отклонения штамма "Омикрон", к которому мы привыкли. Есть определенные особенности, наверное, в каждом штамме, но за клиническими симптомами это либо среднее, либо легкое течение заболевания", - рассказал он.

По словам Кузина, у людей, имеющих полный курс вакцинации, конечно, что течение будет более легкое.

"Случаи с госпитализацией или смертельные случаи у нас, к сожалению, приходятся именно на возрастную группу старше 60 лет или среди тех людей, которые имеют сопутствующие заболевания. Но и штамм "Пирола", "Эрис" и все остальные - это все отклонения от базовой линии "Омикрона", - добавил он.

Где фиксируется больший уровень заболеваемости?

По данным главного санврача, начиная с сентября регистрируется увеличение случаев заболевания как острыми респираторными вирусными инфекциями, так и случаями "ковида".

"Что касается регионального распределения, здесь довольно трудно выделить какие-то определенные регионы, но по-прежнему мы фиксируем большее количество случаев в городах, имеющих более плотное население. Это город Киев, Львов и другие, которые по численности населения приближаются к миллиону или превышают миллион", - говорит Кузин.

Общие характеристики штаммов СOVID-19 в Украине

Как отметил главный государственный санитарный врач, эти характеристики сводятся к тому, что каждая новая мутация будет приводить к тому, что вирус еще быстрее будет передаваться от человека к человеку, ему еще больше удается скрываться от иммунного ответа и все больше людей, которые прошли даже полный курс вакцинации имеют риск заболеть, но все равно у них сохраняется защитное действие вакцины. То есть люди, имеющие полный курс вакцинации, все равно переносят инфекцию либо в легкой форме, либо не болеют вообще.

"Поэтому все эти отклонения, вариации и субварианты имеют общую характеристику. И они постоянно и постепенно заменяют друг друга как на территории Европы, так и на территории Украины", - констатировал он.

Например, на период завершения вспышки, смертность в Украине в среднем была на уровне 2%.

"И 2% - это среднеевропейский уровень, поэтому Украина здесь не является ни "лидером", ни "аутсайдером". По сути, даже развитые страны показывали такие уровни. Это было связано с тем, что люди довольно часто слишком поздно обращаются за оказанием медицинской помощи. И когда уже человек госпитализируется, иногда достаточно трудно обеспечить полноценное проведение даже реанимационных мероприятий. Поэтому суммарно мы выходили на этот показатель в 2%", - пояснил Кузин, отметив, что сейчас этот показатель "чуть меньше".

И это связано с несколькими причинами: во-первых, в Украине не наблюдается такого разнообразия разных штаммов.

"По сути, мы можем сказать, что этот штамм "Омикрон" - это единственный штамм, который циркулирует сейчас как по миру, так и по Европе. У него несколько меньшие показатели летальности, смертности. Поэтому надеемся, что они будут все меньше и меньше",-– добавил представитель Минздрава.

Какие симптомы штаммов коронавируса?

Как пояснил Кузин, воспаление легких теперь не является чем-то характерным для "ковида", как мы привыкли, например, во время циркуляции в прошлые годы. Обычно это заболевание очень схоже с другими респираторными вирусными инфекциями. Начинается с зуда в носу, может быть присоединен также конъюнктивит (т.е. красные глаза, слезотечение), это выделение из носа, кашель, чихание и также фиксируется повышение температуры тела. Такое состояние может продолжаться несколько дней, но у человека все равно наблюдается достаточно значительный уровень слабости.

А после того, если нет ослабления организма или какого-либо состояния, приведшего к снижению иммунитета, то человек через неделю может возвращаться к своей привычной жизни. Но если есть сопутствующие заболевания, особенно если речь идет о человеке приклонного возраста, то чаще всего присоединяется и воспаление легких или даже более тяжелые поражения, как поражение трахеи, бронхов. И тогда процесс как выздоровления, так и самой болезни будет затянут.