Скільки шкіл в Україні обладнано укриттями: відповідь Міносвіти

В Україні функціонує майже 13 тисяч шкіл, з них понад 80% уже обладнано діючими бомбосховищами.

Про це заявив заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.

“Станом на сьогодні в Україні функціонує понад 12 900 шкіл. Згідно з нашою інформацією, якою ми володіємо, яку ми збираємо, в Україні понад 80% шкіл уже обладнано укриттями”, - заявив заступник міністра освіти.

За його словами, процес модернізації бомбосховищ відбуватиметься постійно. Вітренко додав, що держава вже виділила понад 1,5 млрд. гривень на облаштування безпечного освітнього середовища.

Окремо він зазначив, що у Києві є 12 шкіл, у яких неможливо облаштувати укриття. В даний час функціонують чотири пілотні проекти з побудови нового типу укриттів.

Він також додав, що в освітніх установах, де немає конструктивних, геологічних можливостей або їхнє розташування не дозволяє, буде збудовано нові типи укриттів.

Перевірка укриттів в Україні

Нагадаємо, влітку в Україні було проведено масштабну перевірку стану бомбосховищ по всій країні. Результати були невтішними. Президент Володимир Зеленський доручив посилити кримінальну відповідальність за неналежне утримання укриттів та ненадання доступу.

Причиною для перевірок стала трагедія, яка сталася під час обстрілу Києва 1 червня, коли троє людей, зокрема дитина, загинули після того, як не змогли потрапити в укриття, оскільки вона була закрита.