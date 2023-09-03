Сколько школ в Украине оборудованы укрытиями: ответ Минобразования

В Украине функционирует почти 13 тысяч школ, из них более 80% уже оборудованы действующими бомбоубежищами.

Об этом заявил замминистра образования и науки Андрей Витренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

“По состоянию на сегодняшний день в Украине функционирует более 12 900 школ. Согласно нашей информации, которой мы владеем, которую мы собираем, в Украине более 80% школ уже оборудованы укрытиями”, - заявил замминистра образования.

По его словам, процесс модернизации бомбоубежищ будет проходить постоянно. Витренко добавил, что государство уже выделило более 1,5 млрд гривен на обустройство безопасной образовательной среды.

Отдельно он отметил, что в Киеве есть 12 школ, в которых невозможно обустроить укрытие. В настоящее время функционируют четыре пилотных проекта по построению нового типа укрытий.

Он также добавил, что в образовательных учреждениях, где нет конструктивных, геологических возможностей или их расположение не позволяет, будут построены новые типы укрытий.

Проверка укрытий в Украине

Напомним, летом в Украине была проведена масштабная проверка состояния бомбоубежищ по всей стране. Результаты были неутешительными. Президент Владимир Зеленский поручил усилить уголовную ответственность за ненадлежащее содержание укрытий и непредоставление доступа.

Причиной для проверок стала трагедия, которая произошла во время обстрела Киева 1 июня, когда три человека, в частности ребенок, погибли после того, как не смогли попасть в укрытие, поскольку оно было закрыто.