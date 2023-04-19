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Скільки ще треба Маріуполів і Буч? В ОП емоційно звернулися до світових лідерів

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Київ, Середа 19 квітня 2023 12:56
Скільки ще треба Маріуполів і Буч? В ОП емоційно звернулися до світових лідерів Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

В Офісі президента України розкритикували світових лідерів за повільне ухвалення рішень. Зокрема, в контексті надання ЗСУ необхідного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Невже війна ще недостатньо кривава, щоб світові лідери швидко ухвалювали жорсткі рішення? Скільки ще Маріуполі мають поховати під завалами, щоб Україна отримала далекобійні ракети та авіацію? Скільки ще Буч мають вирізати росіяни, щоб міжнародні компанії перестали працювати з РФ?" - написав Подоляк.

Нагадаємо, як раніше заявив президент Володимир Зеленський, західним партнерам необхідно прискорити постачання озброєння, щоб гарантувати поразку Росії та припинити спроби окупантів захопити території.

Додамо, що Україна очікує ґрунтовних рішень від нової зустрічі контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн". Як пояснив глава держави, необхідно виграти більше часу для миру та забезпечити ЗСУ усім необхідним озброєнням.

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