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Сколько еще нужно Мариуполей и Буч? В ОП эмоционально обратились к мировым лидерам

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Киев, Среда 19 апреля 2023 12:56
Сколько еще нужно Мариуполей и Буч? В ОП эмоционально обратились к мировым лидерам Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Офисе президента Украины раскритиковали мировых лидеров за медленное принятие решений. В частности, в контексте предоставления ВСУ необходимого вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Неужели война еще недостаточно кровавая, чтобы мировые лидеры быстро принимали жесткие решения? Сколько еще Мариуполи должны быть похоронены под завалами, чтобы Украина получила дальнобойные ракеты и авиацию? Сколько еще Буч должны вырезать россияне, чтобы международные компании перестали работать с РФ?" - написал Подоляк.

Напомним, как ранее заявил президент Владимир Зеленский, западным партнерам необходимо ускорить поставки вооружения, чтобы гарантировать поражение России и пресечь попытки оккупантов захватить территорию.

Добавим, что Украина ожидает основательных решений от новой встречи контактной группы по обороне в формате "Рамштайн". Как пояснил глава государства, необходимо выиграть больше времени для мира и обеспечить ВСУ всем необходимым вооружением.

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