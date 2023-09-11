Скільки ще танків може мати Росія: оцінка експерта

Російська Федерація поповнює свій танковий парк в кілька разів повільніше, ніж ЗСУ їх знищує. За місяць російська армія може отримувати близько 70 танків усіх сортів.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Курс на виснаження. Скільки у Росії зброї та ресурсів і чи вистачить їх для затяжної війни ".

Як зазначається в публікації, найбільший міф полягає у тому, скільки ще танків у ворога є на складах зберігання. Міжнародний інститут стратегічних досліджень вказував, що на початок лютого 2022 року Москва мала на зберіганні 10 тисяч танків, це без старих Т-55 і Т-62. Цього року МІСД пише, що в росіян в строю залишається орієнтовно 2 тисячі танків. А на зберіганні може бути максимум 5 тисяч танків усіх типів, включаючи Т-55 і Т-62.

Ще більше питання в тому - яка реальна кількість з них може їхати і стріляти, а яка - вже металобрухт. Щоправда, в Інституті вважають, що росіяни можуть берегти в резервах декілька сотень своїх найбільш сучасних Т-90М на випадок протистояння з НАТО.

Танки на складах та робочі машини

"Чому дані про танки, що зберігаються на складах, можуть бути не зовсім показові? Тому що у росіян далеко не всі танки стояли в герметичному приміщенні, в ангарах, з належним обслуговуванням. За російськими нормативами, щоб зібрати один повністю робочий танк, треба скрутити запчастини з трьох. Тобто ця цифра, яка обліковувалась на початок цього року - 5 тисяч танків на складах - може означати, що росіяни можуть зібрати 1,5-2 тисячі робочих танків на додачу до того, що в них є зараз", - пояснює експерт інформаційно-консалтингової агенції Defense Express Іван Киричевський.

За його словами, окремі факти свідчать про те, що агресор вже починає відчувати нестачу справної танкової техніки саме для активних наступальних дій. Зокрема на Куп'янському напрямку, де активізувався ворог, він не наважився пустити в наступ танкові підрозділи, хоча такі там є. Натомість у бій йде здебільшого піхота, яка, вочевидь, за логікою кремлівського керівництва, менш цінний ресурс. Танки використовуються лише для підтримки бойових дій, а також як броньована артилерія.

Зрештою, у росіян є певний потенціал з виробництва нових машин і відновлення старих. Видання The Economist раніше писало, що у 2022 році Москва відновлювала близько 45 танків "розконсервованих" на місяць, а цього року планувала вийти на цифру в 110 одиниць. Проте, схоже, цього показника противник так і не зміг досягти.

Киричевський каже, що росіяни в сумі можуть отримувати щомісяця до 70 танків усіх сортів. У це число входить, по-перше, 10-15 одиниць - це нові Т-90М "Прорив", що виробляються на головному танковому заводі РФ "Уралвагонзавод", на якому аж 12 тисяч працівників, в тому числі законтрактовані "зеки". По-друге, ремонт та модернізація старих Т-72Б і Т-80БВ зі складів у кількості до 50 одиниць на місяць. По-третє, відновлення Т-55 і Т-62 на 103-й бронетанковому ремонтному заводі на Забайкаллі - це до 10 машин на місяць.

Фактично росіяни поповнюють свою танкову техніку в кілька разів повільніше, ніж її знищує ЗСУ, зазначив Киричевський. І це означає, що такий ресурс у ворога вичерпний.

Проблеми з технікою

Нагадаємо, за даними центру Oryx, який реєструє лише ті втрати, які може підтвердити, з початку війни в 2022 році було знищено, пошкоджено, кинуто або захоплено 2082 російські танки. При цьому танковий парк України виріс з початку вторгнення минулого року, тоді як російський скоротився вдвічі.

У цьому Росія використовує на війні стару техніку. За час війни проти України понад 40% старих радянських танків та бронетранспортерів було знято зі зберігання на найбільшій відомій базі законсервованої військової техніки "Вагжанове" у Бурятії.