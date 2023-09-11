Сколько танков может быть у России: оценка эксперта

Российская Федерация пополняет свой танковый парк в несколько раз медленнее, чем ВСУ их уничтожает. В месяц российская армия может получать около 70 танков всех сортов.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Курс на истощение. Сколько у России оружия и ресурсов и хватит ли их для затяжной войны ".

Как отмечается в публикации, самый большой миф состоит в том, сколько еще танков у врага есть на складах хранения. Международный институт стратегических исследований указывал, что к началу февраля 2022 года Москва имела на хранении 10 тысяч танков, это без старых Т-55 и Т-62. В этом году МИСИ пишет, что у россиян в строю остается ориентировочно 2 тысячи танков. А на хранении может быть максимум 5 тысяч танков всех типов, включая Т-55 и Т-62.

Еще больше вопрос в том - какое реальное количество из них может ехать и стрелять, а какое - уже металлолом. Правда, в Институте считают, что россияне могут хранить в резервах несколько сотен самых современных Т-90М на случай противостояния с НАТО.

Танки на складах и рабочие машины

"Почему данные о хранящихся на складах танках могут быть не совсем показательны? Потому что у россиян далеко не все танки стояли в герметичном помещении, в ангарах, с надлежащим обслуживанием. По российским нормативам, чтобы собрать один полностью рабочий танк, надо скрутить запчасти с трех. То есть эта цифра, которая учитывалась на начало этого года - 5 тысяч танков на складах - может означать, что россияне могут собрать 1,5-2 тысячи рабочих танков вдобавок к тому, что у них есть сейчас", - объясняет эксперт информационно-консалтингового агентства Defense Express Иван Киричевский.

По его словам, отдельные факты свидетельствуют о том, что агрессор уже начинает испытывать нехватку исправной танковой техники именно для активных наступательных действий. В частности, на Купянском направлении, где активизировался враг, он не решился пустить в наступление танковые подразделения, хотя такие там есть. В бой идет преимущественно пехота, которая, очевидно, по логике кремлевского руководства, менее ценный ресурс. Танки используются только для поддержки боевых действий, а также в качестве бронированной артиллерии.

В конце концов, у россиян есть определенный потенциал по производству новых машин и восстановлению подержанных. Издание The Economist ранее писало, что в 2022 году Москва восстанавливала около 45 "расконсервированных" танков в месяц, а в этом году планировала выйти на цифру в 110 единиц. Однако, похоже, этого показателя противник так и не смог добиться.

Киричевский говорит, что россияне в сумме могут получать ежемесячно до 70 танков всех сортов. В это число входит, во-первых, 10-15 единиц - это новые Т-90М "Прорыв", производимые на главном танковом заводе РФ "Уралвагонзавод", на котором 12 тысяч работников, в том числе законтрактованные "зеки". Во-вторых, ремонт и модернизация старых Т-72Б и Т-80БВ со складов в количестве до 50 единиц в месяц. В-третьих, восстановление Т-55 и Т-62 на 103-м бронетанковом ремонтном заводе на Забайкалье - это до 10 машин в месяц.

Фактически россияне пополняют свою танковую технику в несколько раз медленнее, чем уничтожает ВСУ, отметил Киричевский. И это значит, что этот ресурс у врага исчерпаемый.

Проблемы с техникой

Напомним, по данным центра Oryx, регистрирующего лишь те потери, которые может подтвердить, с начала войны в 2022 году были уничтожены, повреждены, брошены или захвачены 2082 российских танка. При этом танковый парк Украины вырос с начала вторжения в прошлом году, в то время как российский сократился вдвое.

При этом Россия использует на войне подержанную технику. За время войны против Украины более 40% старых советских танков и бронетранспортеров были сняты с хранения на крупнейшей базе законсервированной военной техники "Вагжаново" в Бурятии.