Скільки ще РФ може наступати і чи вистоїть Авдіївка: думка експерта

Що відомо про наступальні можливості РФ

Як заявляла розвідка США, від початку штурмів у районі Авдіївки в жовтні і станом на середину грудня росіяни втратили тут приблизно 13 000 осіб. Через місяць начальник військової розвідки України Кирило Буданов заявив, що на січень ці цифри значно зросли.

А в недавньому інтерв'ю для CNN він анонсував "цікаві місяці" війни, додавши, що в наступні півроку російський наступ захлинеться і відкриється можливість для українського.

Ворог наступатиме щонайменше до весни

Експерт Владислав Селезньов зазначає, що в районі Авдіївки зосереджено близько 40 000 росіян. Причому кілька місяців тому називали приблизно таку саму цифру. А це означає, що попри неймовірні втрати, підкріплення надходить.

За його словами, звісно, ворог продовжує сточувати ресурси, але завдяки великому потенціалу, навряд чи це якось сповільнить вороже просування. Принаймні, до весни.

"Це підкреслює генерал Буданов, що до початку березня ворог ще матиме ресурс і продовжить наступальні дії. На цей проміжок часу у нього є ресурсні можливості", - розповів він РБК-Україна.

Найближчими тижнями саме цей момент визначатиме ситуацію в Авдіївці.

Дефіцит зброї впливає на поле бою

"Щодо ворожих ресурсів ми більш-менш обізнані. Про можливості українських військ жодної інформації у відкритих джерелах ми не знайдемо", - сказав Селезньов.

Експерт додав, що командувач Сухопутних військ Олександр Сирський і командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський нарікає на брак артилерійських снарядів.

"Думаю, по деяких інших позиціях у нас теж дефіцит, це впливає на поле бою. У таких умовах робити прогнози на рівні "ми все втримаємо, нам все вдасться", мабуть, не варто. Тому що голими руками воювати з танками можна, але результат такого протистояння очевидний... Гадаю, і ворог відчуває, що нам бракує ресурсів, тому левову частину своїх сил спрямовує на Авдіївку", - додав Селезньов.

Докладніше про те, що відбувається на підступах до Авдіївки і в самому місті, чому вона стала нав'язливою ідеєю російського диктатора Володимира Путіна і чого очікувати найближчими тижнями, - в матеріалі РБК-Україна.