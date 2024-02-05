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Сколько еще РФ может наступать и выстоит ли Авдеевка: мнение эксперта

Архивное фото: удержание Авдеевки зависит от того, есть ли у Сил обороны достаточные ресурсы (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский, Данила Крамаренко

Российская армия продолжает свое наступление в районе Авдеевки, однако для удержания города необходимо достаточное количество ресурсов.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил эксперт Владислав Селезнев.

Что известно о наступательных возможностях РФ

Как заявляла разведка США, с начала штурмов в районе Авдеевки в октябре и по состоянию на середину декабря россияне потеряли здесь около 13 000 человек. Через месяц начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что на январь эти цифры значительно выросли. 

А в недавнем интервью для CNN он анонсировал "интересные месяцы" войны, добавив, что в следующие полгода российское наступление захлебнется и откроется возможность для украинского.

Враг будет наступать как минимум до весны

Эксперт Владислав Селезнев отмечает, что в районе Авдеевки сосредоточено около 40 000 россиян. Причем несколько месяцев назад называли примерно такую же цифру. А это значит, что несмотря на невероятные потери, подкрепление поступает. 

По его словам, конечно, враг продолжает стачивать ресурсы, но благодаря большому потенциалу, вряд ли это как-то замедлит вражеское продвижение. По крайней мере, до весны.

"Это подчеркивает генерал Буданов, что до начала марта враг еще будет иметь ресурс и продолжит наступательные действия. На этот промежуток времени у него есть ресурсные возможности", - рассказал он РБК-Украина.

В ближайшие недели именно этот момент будет определять ситуацию в Авдеевке.

Дефицит оружия оказывает влияние на поле боя

"Относительно вражеских ресурсов мы более-менее осведомлены. О возможностях украинских войск никакой информации в открытых источниках мы не найдем", - сказал Селезнев.

Эксперт добавил, что командующий Сухопутными войсками Александр Сырский и командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский сетует на нехватку артиллерийских снарядов. 

"Думаю, по некоторым другим позициям у нас тоже дефицит, это влияет на поле боя. В таких условиях делать прогнозы на уровне "мы все удержим, нам все удастся", пожалуй, не стоит. Потому что голыми руками воевать с танками можно, но результат такого противостояния очевиден Думаю, и враг чувствует, что нам не хватает ресурсов, поэтому львиную часть своих сил направляет на Авдеевку", - добавил Селезнев.

Более подробно о том, что происходит на подступах к Авдеевке и в самом городе, почему она стала навязчивой идеей российского диктатора Владимира Путина и чего ожидать в ближайшие недели, - в материале РБК-Украина.

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