Скільки ще літаків Су-34, які збиває Україна, має Росія: цифри

Як зазначається в матеріалі, основне завдання операцій зі збиття "сушок" полягає в тому, щоби знизити інтенсивність застосування КАБів. Це, своєю чергою, має полегшити становище наших військ в умовах, коли окупанти прагнуть розвинути свій наступ і сунути вперед. Адже без КАБів противник не здатний ні активно наступати, ні підтримувати оборону.

Зараз росіяни справді почали дещо менше використовувати КАБи, але ця зміна поки не є дуже суттєвою, зізнається джерело в спецслужбах. З одного боку, за два тижні українська армія вразила майже річний обсяг виробництва цих літаків. Згідно з відкритими даними, у 2023 році до окупаційних військ надійшло шість Су-34 і десять Су-35, у 2022 році показники були приблизно такими ж. Але у росіян їх все одно залишається багато.

"Зокрема Росія має близько 100 Су-34 і дещо менше - до 100 Су-35. На цей рік ворог запланував виготовити 34 бойових літаків. З них більшість припадає на Су-34 та Су-30 - ще один тип багатоцільового винищувача. Відповідно, операції проти російської авіації будуть продовжуватись", - розповіло джерело у спецслужбах.

Ліквідація російських Су-34

Нагадаємо, 3 березня президент України Володимир Зеленський заявив, з лютого цього року українські військові знищили 15 російських бойових літаків.

Серед них винищувачі-бомбардувальники Су-34, багатоцільові винищувачі Су-35 та один літак далекого радіолокаційного виявлення А-50.

Як завив військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ніколас Окотт, українські військові збивають літаки у 20 разів швидше, ніж їх виробляють у Росії.