Сколько еще самолетов Су-34, которые сбивает Украина, есть у России: цифры

Как отмечается в материале, основная задача операций по сбитию "сушек" состоит в том, чтобы снизить интенсивность применения КАБов. Это, в свою очередь, должно облегчить положение наших войск в условиях, когда оккупанты стремятся развить свое наступление и идут вперед. Ведь без КАБ противник не способен ни активно наступать, ни поддерживать оборону.

Сейчас россияне действительно начали несколько меньше использовать КАБы, но это изменение пока не очень существенно, признается источник в спецслужбах. С одной стороны, за две недели украинская армия поразила почти годовой объем производства этих самолетов. Согласно открытым данным, в 2023 году в оккупационные войска поступило шесть Су-34 и десять Су-35, в 2022 году показатели были примерно такими же. Но у россиян их все равно остается много.

"В частности, Россия имеет около 100 Су-34 и несколько меньше - до 100 Су-35. На этот год враг запланировал изготовить 34 боевых самолетов. Из них большинство приходится на Су-34 и Су-30 - еще один тип многоцелевого истребителя. Соответственно, операции против российской авиации будут продолжаться", - рассказал источник в спецслужбах.

Ликвидация российских Су-34

Напомним, 3 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с февраля этого года украинские военные уничтожили 15 российских боевых самолетов.

Среди них - истребители-бомбардировщики Су-34, многоцелевые истребители Су-35 и один самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Как заявил военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Николас Окотт, украинские военные сбивают самолеты в 20 раз быстрее, чем их производят в России.