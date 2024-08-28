Сколько еще дней в Украине будут отключать свет: прогноз нардепа
Качественная работа противовоздушной обороны помогла предотвратить полный блекаут в Украине во время обстрелов со стороны РФ.
Об этом заявил член Комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам, народный депутат Сергей Нагорняк в комментарии YouTube-канала РБК-Украина.
По его словам, именно работа ПВО является одной из причин, которые предотвратили блэкаут в Украине. Другая причина - это то, что те подстанции "Укрэнерго", до которых все же смогли долететь ракеты и дроны, сохранила встроенная защита второй ступени.
"Она защищает трансформаторы большой мощности от дроновых атак и от обломков ракет. К счастью, нам удалось избежать блэкаута. И те ограничения, которые мы сегодня видим по стране, они больше сосредоточены не на отсутствие генерации, что у нас там дефицит генерации, а именно для того, чтобы провести ремонтные работы на подстанциях "Укрэнерго", которые получили повреждения на линиях электропередач, по которым враг тоже как-то не классически стрелял и выпускал свои дроны", - рассказал Нагорняк.
Он отметил, что на некоторых подстанциях есть много технических повреждений. Они не значительные, но для этого нужно определенное время.
"Фактически до воскресенья, где-то немножко меньше времени, где-то немного больше для того, чтобы выровнять ситуацию. Я думаю, что (отключения света - ред.) будут продолжаться до недели ориентировочно, но с каждым днем они будут менее длительные", - подчеркнул он.
Обстрел энергетики Украины
26 и 27 августа Российская Федерация в очередной раз произвела масштабный обстрел энергетической инфраструктуры Украины. Это привело к повреждению энергообъектов в 15 областях.
Подробно о массированном ударе врага и его последствиях читайте в материале РБК-Украина.
После обстрелов в Украине значительно ухудшилась ситуация с энергоснабжением. Были возвращены графики отключения света.
Советник премьер-министра Украины и член Наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко отметил, что произошедший 26 августа обстрел заставит внести коррективы в планы подготовки к зиме.
Детальнее о последней ситуации со светом по областям - в материале РБК-Украина.
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