Сколько еще дней в Украине будут отключать свет: прогноз нардепа

По его словам, именно работа ПВО является одной из причин, которые предотвратили блэкаут в Украине. Другая причина - это то, что те подстанции "Укрэнерго", до которых все же смогли долететь ракеты и дроны, сохранила встроенная защита второй ступени.

"Она защищает трансформаторы большой мощности от дроновых атак и от обломков ракет. К счастью, нам удалось избежать блэкаута. И те ограничения, которые мы сегодня видим по стране, они больше сосредоточены не на отсутствие генерации, что у нас там дефицит генерации, а именно для того, чтобы провести ремонтные работы на подстанциях "Укрэнерго", которые получили повреждения на линиях электропередач, по которым враг тоже как-то не классически стрелял и выпускал свои дроны", - рассказал Нагорняк.

Он отметил, что на некоторых подстанциях есть много технических повреждений. Они не значительные, но для этого нужно определенное время.

"Фактически до воскресенья, где-то немножко меньше времени, где-то немного больше для того, чтобы выровнять ситуацию. Я думаю, что (отключения света - ред.) будут продолжаться до недели ориентировочно, но с каждым днем они будут менее длительные", - подчеркнул он.