Скільки "Шахедів" РФ запустила по Україні з початку війни: Зеленський назвав цифру

Атаки "Шахедів"

Нагадаємо, останні місяці атаки "Шахедів" на мирні міста України стали більш масовими.

Зокрема, росіяни лише за добу запускали по Україні понад 400 своїх дронів-камікадзе.

Однією з пріоритетних цілей таких атак є Київ. Зокрема, окупанти вдарили по столиці України ракетами та дронами в ніч на 23 червня. Унаслідок атаки в Шевченківському районі було частково зруйновано п'ятиповерхівку.

Тієї ночі по Україні росіяни запустили близько 350 "Шахедів".

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