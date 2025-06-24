Сколько "Шахедов" РФ запустила по Украине с начала войны: Зеленский назвал цифру

Атаки "Шахедов"

Напомним, последние месяцы атаки "Шахедов" на мирные города Украины стали более массовыми.

В частности, россияне только за сутки запускали по Украине более 400 своих дронов-камикадзе.

Одной из приоритетных целей таких атак является Киев. В частности, оккупанты ударили по столице Украины ракетами и дронами в ночь на 23 июня. В результате атаки в Шевченковском районе была частично разрушена пятиэтажка.

В ту ночь по Украине россияне запустили около 350 "Шахедов".

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