Скільки сала можна їсти на день: це має знати кожен українець

В чому користь сала?

За словами медиків, сало не варто виключати з раціону повністю, адже воно містить важливі для організму жири, зокрема арахідонову кислоту, яка бере участь у гормональному обміні, регулює імунну реакцію та навіть допомагає боротися із запаленнями. У салі також є вітаміни A, D, E, селен та антиоксиданти, що підтримують серце, печінку і шкіру.

Скільки сала оптимально їсти на день?

Оптимальна норма становить 20-30 грамів на день для дорослої людини. Це приблизно 1-2 тонкі скибочки. Такої кількості достатньо, щоб організм отримав користь без зайвого навантаження на печінку чи серцево-судинну систему.

Для людей з підвищеним рівнем холестерину або захворюваннями шлунка варто обмежити споживання до 10-15 грамів або узгодити раціон з лікарем.

Як правильно їсти сало?

Найкраще його вживати в сирому або солоному вигляді з чорним хлібом, часником, овочами.

Уникайте смаженого сала та ні в якому разі не смажте його на соняшниковій олії.

Їсти краще в першій половині дня, коли організм потребує більше енергії.

Найбільша помилка - це переїдання. 50-100 грамів сала щодня, особливо з хлібом та спиртним, можуть сприяти ожирінню, навантаженню на печінку та судини.

Але в помірних кількостях сало - це не ворог, а союзник здорового харчування.