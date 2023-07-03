Скільки російських солдатів зосереджено на сході України: у ЗСУ розкрили деталі

За його словами, ворог зараз намагається наступати на Лимано-Куп'янському напрямку. Там фіксують найбільшу кількість ворожих артобстрілів - за добу росіяни били 595 разів.

Також, як розповів Череватий, було здійснено вісім штурмів позицій українських військових та 16 авіанальотів. У ході оборони ЗСУ ліквідували 57 окупантів та ще 78 солдатів ворога отримали поранення. Були знищені:

1 танк Т-72;

2 БМП;

БТР 80;

гаубиця Д-30;

польовий склад з боєприпасами.

"Там (на Лимано-Куп'янському напрямку - ред.) зібрано досить потужне угруповання - понад 120 тисяч ворожих військ", - розповів Череватий.

Він уточнив, що це повітрянодесантні війська, механізовані підрозділи, підрозділи так званого бойового армійського резерву, територіальні війська та штурмові роти "Шторм Z".

"По всій нашій зоні (відповідальності - ред.) понад 180 тисяч солдатів Росії... На Бахмутському - десь у районі 50 тисяч", - додав Череватий.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, з початку червня українські військові продовжують активні дії на кількох ділянках фронту. Їм вдається відтіснити ворога.

Зокрема, успіхи наших військових є на Бахмутському напрямку - там вони наступають на північ і на південь від Бахмута.

Як розповів учора, 2 липня Череватий, українські військові за останній час змогли просунутися під Бахмутом.