Скільки російських солдатів сконцентровано на сході України: відповідь ЗСУ

Російська армія сконцентрувала на сході України близько 130 тисяч солдатів та офіцерів, особливо на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.

"Там (на сході – ред.) сконцентровано близько 130 тисяч особового складу, у техніці потрібен детальніший аналіз. Це, грубо кажучи, кількість кількох армій країн Східної Європи, яким протистоять наші військові. Особливо на Авдіївському та Бахмутському напрямах, там йдуть самі гарячі бої", - зазначив Череватий.

Раніше в Генштабі розповіли про втрати ворожих найманців під Бахмутом. Так лише за добу ворожа приватна військова компанія на Бахмутському напрямку втратила 138 своїх солдатів.

Додамо, що російські окупанти продовжують вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямах.

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