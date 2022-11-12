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Сколько российских солдат сконцентрировано на востоке Украины: ответ ВСУ

Фото: РФ сконцентрировала 130 тысяч человек на востоке Украины (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российская армия сконцентрировала на востоке Украины около 130 тысяч солдат и офицеров, особенно на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

"Там (на востоке – ред.) сконцентрировано около 130 тысяч личного состава, в технике нужен более детальный анализ. Это, грубо говоря, количество нескольких армий стран Восточной Европы, которым противостоят наши военные. Особенно на Авдеевском и Бахмутском направлениях, там идут самые горячие бои", - отметил Череватый.

Ранее в Генштабе рассказали о потерях вражеских наемников под Бахмутом. Так, только за сутки вражеская частная военная компания на Бахмутском направлении потеряла 138 своих солдат.

Добавим, что российские оккупанты продолжают вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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