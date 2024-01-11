Скільки російських солдатів перебуває на території України: оцінка ГУР

"Така кількість військ на наших територіях дозволяє росіянам проводити ротацію: відводити ті частини й підрозділи, які втратили боєздатність - де чисельність особового складу менше 50%, у тилові райони. А після відновлення і поповнення вони знову виходять на лінію фронту", - пояснив Скібіцький.

Дефіцит снарядів

Зокрема заступник начальника ГУР розповів й про те, що оборонна промисловість Росії здатна виготовляти 2 млн боєприпасів на рік. Йдеться про снаряди 122 та 152 мм. Водночас забезпечити потреби армії Росії промисловість у 2023 році не змогла. Дефіцит склав близько пів мільйона снарядів.



Через дефіцит Росія почала завозити снаряди з Білорусі, купувати їх в Ірану та Північної Кореї.

У 2024 році Росія планує збільшити виробництво, втім має низку проблем через брак складових елементів, кваліфікованого персоналу й виробничих потужностей.

"Наша оцінка - в Росії буде залишатись дефіцит на такому ж рівні 500 тисяч боєприпасів і вона буде намагатись десь їх знайти", - додав Скібіцький.

Виготовлення ракет

Наразі розвідки України не фіксує збільшення виробничих спроможностей у Росії щодо виготовлення ракет. Водночас ворог зберігає можливість використовувати свої запаси для масованих ударів.

"Аналіз показав, і ми це розуміємо, особливо це показав 23-й рік, що тією кількістю, яка є на сьогоднішній день, Росія тільки спроможна покривати ті витрати або те застосування, яке вона робить кожен день", - розповів Скібіцький.