Чи збільшила Росія виробничі спроможності щодо ракет: відповідь ГУР
Розвідка України не фіксує збільшення виробничих спроможностей Росії щодо виготовлення ракет. Водночас країна-терорист зберігає можливість використовувати свої запаси для масованих ударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький під час подкасту "Української правди".
"Аналіз показав, і ми це розуміємо, особливо це показав 23-й рік, що тією кількістю, яка є на сьогоднішній день, Росія тільки спроможна покривати ті витрати або те застосування, яке вона робить кожен день", - розповів Скібіцький.
За словами заступника голови ГУР, в жовтні 2022 року, коли Росія почала завдавати масованих ударів, ворог мав від 900 до 1000 високоточних ракет.
"В минулому році, на цей же період часу, на жовтень, у них скільки і залишилось. Тобто, по суті… те, що вони виготовляють, те вони і витрачають. Суттєвого приросту ми так і не побачили", - додав Скібіцький.
Як приклад, він нагадав про Х-101 й "Калібр", які ворог з середини вересня не застосував. Протягом наступних трьох місяців, Росія накопичувала їх, щоб поповнити запаси.
Співробітництво Росії з Іраном та КНДР
Нещодавно стало відомо про те, що в Сполучених Штатах Америки наразі стурбовані тим, що російські переговори щодо придбання балістичних ракет малої дальності в Ірану активно просуваються. Зокрема в Штатах вважають, що Тегеран може розпочати поставки вже цієї весни.
Також в статті зазначається, що ракети Ірану можуть стати доповненням до кілька десятків балістичних ракет КНДР, які вже почала отримувати Росія.
Детальніше про те, яку балістику могла отримати Росія від КНДР та в чому небезпека - в матеріалі РБК-Україна.
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