Скільки російських активів заморозила Швейцарія: розкрито суму

Згідно з даними Державного секретаріату з економічних питань (SECO), станом на березень 2025-го вартість активів країни-терориста заморожених у Швейцарії становить 8,38 млрд доларів. Сума зросла на 1,81 млрд доларів через розслідування відмивання грошей й додаткові замороження.

Водночас 60 млн швейцарських франків (67 млн доларів) були розблоковані через недотримання юридичних вимог для замороження.